Форварда «Манчестер Юнайтед» Марсьяля назвали лучшим игроком АПЛ

Серб считает, что Марсьяль — хороший футболист, однако ему не хватает уверенности в действиях на поле.

"Антони — прекрасный футболист, он должен это осознать. Ему нужно больше уверенности. Он ещё молод, и, думаю, что, если продолжит забивать, то обретет ее. Марсьяль определённо может стать одним из лучших игроков Премьер-Лиги. Иногда мне кажется, что он сам не понимает, насколько хорош. Иногда может быть очень быстрым, в том числе и с мячом. У него есть всё, что нужно игроку "Манчестер Юнайтед". Если бы я умел так обращаться с мячом и был бы таким же быстрым, то я бы никому не пасовал и забивал бы в каждом матче! " — поделился мнение хавбек с Goal.

Также он отметил, что сейчас француз должен особенно включаться в игру в связи с рядом поражений, которые уже допустил английский клуб.

"Когда результатов нет, игрокам тяжело сохранять уверенность. Если в следующих матчах мы добудем результат и станем лучше как команда, то Марсьяль может стать очень важным игроком для нас. Тренер уже обсуждал это с ним, и я однажды сказал ему то же самое", — заключил Матич.

Марсьяль в последних трех матчах Английской премьер-лиги (АПЛ) оформился четыре гола.

Ранее полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Марез посвятил гол в матче 10-го тура чемпионата с "Тоттенхэм Хоттспур" (1:0) владельцу "Лестер Сити" Вишаю Шривадданапрабху, который погиб в результате крушения вертолёта возле домашнего стадиона клуба.