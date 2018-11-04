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«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в южном дерби
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«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в южном дерби 

Вести.Ru + ещё 42 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В Краснодаре матчем между местным одноименным футбольным клубом и "Ростовом" продолжился 13-й тур Российской премьер-лиги. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.
В составе хозяев дубль оформил бразильский нападающий Ари (16-я и 72-я минуты). У гостей отличились Эльдор Шомуродов (6-я) и Сверрир Ингасон (81-я).
Отметим, что за встречей на стадионе наблюдали 34652 болельщика.
Ничья не изменила положение команд в турнирной таблице. "Краснодар" с 23 очками остался на третьем месте. "Ростов" с 22 баллами располагается на четвертой строчке.
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