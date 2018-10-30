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Футболист забил два абсолютно одинаковых гола
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Российский футболист забил два абсолютно одинаковых гола с разницей в семь лет 

Lenta.ru 2 часа назад
Защитник астраханского «Волгаря» Роман Локтионов забил два абсолютно одинаковых гола с разницей в семь лет. Склейку видеозаписей его выступлений клуб опубликовал в Instagram.
27 октября Локтионов реализовал штрафной на 17-й минуте матча со «Спартаком» из Владикавказа. В 2011 году он в матче с тем же соперником на той же минуте забил ударом со штрафного с той же позиции. В обоих случаях его голы помогли «Волгарю» одержать победы.
Видеозапись в своем аккаунте также выложил журналист Юрий Дудь. В комментариях подписчики предположили, что такое возможно только из-за «сбоя в Матрице».
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