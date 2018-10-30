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«Енисей» опроверг информацию об отставке Аленичева
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«Енисей» опроверг информацию об отставке Аленичева 

News.ru + ещё 2 28 минут назад
Фото: vk.com/fcenisey
Пресс-атташе футбольного клуба «Енисей» Станислав Меркис опроверг информацию об оставке главного тренера команды Дмитрия Аленичева.
«Слухи. Команда прилетела в Москву вместе с тренерским штабом, завтра кубковый матч», — написал Меркис в Twitter.
В Российской премьер-лиге (РПЛ) «Енисей» находится на последнем месте, заработав 6 очков. 29 октября команда проведёт матч 1/8 финала Кубка России против московского «Локомотива». Начало встречи — 19:30 по московскому времени.
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