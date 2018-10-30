«Енисей» опроверг информацию об отставке Аленичева

«Слухи. Команда прилетела в Москву вместе с тренерским штабом, завтра кубковый матч», — написал Меркис в Twitter. Слухи. Команда прилетела в Москву вместе с тренерским штабом, завтра кубковый матч. pic.twitter.com/z0mgjju0XO— Станислав Меркис (@Merkis_) 30 октября 2018 г.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) «Енисей» находится на последнем месте, заработав 6 очков. 29 октября команда проведёт матч 1/8 финала Кубка России против московского «Локомотива». Начало встречи — 19:30 по московскому времени.