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Черчесов может возглавить турецкий клуб
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СМИ: Черчесов может возглавить «Фенербахче» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Турецкий клуб "Фенербахче" заинтересован в услугах главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, сообщает "Чемпионат.com".
Отмечается, что наставник национальной российской команды является для турков приоритетным вариантом из всех специалистов, которых клуб рассматривает на должность главного тренера.
При этом сам Черчесов, вероятнее всего, не согласится на совмещение постов в сборной и клубе.
55-летний специалист возглавляет сборную России с 2016 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.
Ранее сообщалось, что Черчесов не намерен переходить на клубную работу.
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