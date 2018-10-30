Назначение Кононова в «Спартак» оказалось под угрозой 

Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов полетел с командой в Грозный на матч 1/8 финала Олимп — Кубка России против "Ахмата", сообщает Sport24.
Об этом рассказал генеральный директор туляков Дмитрий Балашов, добавив, что специалист не возглавит московский "Спартак" в ближайшее время.
"Никаких предпосылок для ухода Кононова в "Спартак" нет абсолютно. Нет никаких проблем. Тренировки проводятся штатно. Кононов улетел с командой в Грозный на матч с "Ахматом". Назначение в "Спартак"? Футбольный клуб "Арсенал" слухи не комментирует", — заявил Балашов.
Ранее сообщалось, что Кононов должен расторгнуть контракт с "Арсеналом".