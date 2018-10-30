Каррера отказал нескольким клубам

Экс-главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Массимо Каррера отказался от предложений двух клубов.
Специалисту предлагали работу в команде из Высшей футбольной Лиги (MLS), а также из клуба Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Sport24. Однако Каррера отказался, поскольку хочет продолжить тренерскую работу в Европе.
Массимо Каррера был уволен из «Спартака» 22 октября. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо.
Ранее News.ru сообщал о том, что английский клуб «Манчестер Юнайтед» заинтересовался игроком «Спартака» Александром Максименко.