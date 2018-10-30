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Экс-тренер «Спартака» отказался возглавить «Реал»
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Экс-тренер «Спартака» отказался возглавить «Реал» 

Газета.Ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Reuters
Датский специалист Микаэль Лаудруп отклонил предложение мадридского "Реала" по поводу должности главного тренера, сообщает "Советский спорт".
По информации AS, руководство "сливочных" выходило на Лаудрупа с предложение занять место уволенного Хулена Лопетеги, однако тренер ответил отказом, назвав ситуацию в "Реале" разрушительной.
54-летний Лаудруп выступал за "королевский клуб", когда был профессиональным футболистом. В карьере тренера он с 2008 по 2009 год возглавлял московский "Спартак", а сейчас работает в катарском "Аль-Райяне".
Ранее сообщалось, что "Реал" на месяц лишился основного защитника из-за травмы.
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