Экс-тренер «Спартака» отказался возглавить «Реал» 

Датский специалист Микаэль Лаудруп отклонил предложение мадридского "Реала" по поводу должности главного тренера, сообщает "Советский спорт".
По информации AS, руководство "сливочных" выходило на Лаудрупа с предложение занять место уволенного Хулена Лопетеги, однако тренер ответил отказом, назвав ситуацию в "Реале" разрушительной.
54-летний Лаудруп выступал за "королевский клуб", когда был профессиональным футболистом. В карьере тренера он с 2008 по 2009 год возглавлял московский "Спартак", а сейчас работает в катарском "Аль-Райяне".
Ранее сообщалось, что "Реал" на месяц лишился основного защитника из-за травмы.