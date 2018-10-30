Экс-тренер «Спартака» отказался возглавить «Реал»

По информации AS, руководство "сливочных" выходило на Лаудрупа с предложение занять место уволенного Хулена Лопетеги, однако тренер ответил отказом, назвав ситуацию в "Реале" разрушительной.

54-летний Лаудруп выступал за "королевский клуб", когда был профессиональным футболистом. В карьере тренера он с 2008 по 2009 год возглавлял московский "Спартак" , а сейчас работает в катарском "Аль-Райяне".

Ранее сообщалось, что "Реал" на месяц лишился основного защитника из-за травмы.