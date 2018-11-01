Россия захотела принять финал Лиги чемпионов

Россия подала заявку на проведение финального матча Лиги чемпионов в сезоне-2020/2021. Об этом в четверг, 1 ноября, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В число претендентов, помимо России, вошла Германия. Российская сторона предлагает провести финал на стадионе «Санкт-Петербург» — домашней арене «Зенита» . Немцы готовы предоставить для решающего матча «Арену Мюнхен», домашний стадион «Баварии».

Отмечается, что исполнительный комитет УЕФА выберет хозяев еврокубковых финалов 2021 года в мае или июне 2019 года. При этом официальная заявка должна быть подана до 15 февраля 2019 года.

Последний финал Лиги чемпионов состоялся на стадионе «Олимпийский» в Киеве. В решающем матче мадридский «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:1 и выиграл главный европейский клубный трофей третий раз подряд.