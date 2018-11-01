Ещё
Россия захотела принять финал Лиги чемпионов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россия захотела принять финал Лиги чемпионов 

Lenta.ru + ещё 59 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия подала заявку на проведение финального матча Лиги чемпионов в сезоне-2020/2021. Об этом в четверг, 1 ноября, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В число претендентов, помимо России, вошла Германия. Российская сторона предлагает провести финал на стадионе «Санкт-Петербург» — домашней арене «Зенита». Немцы готовы предоставить для решающего матча «Арену Мюнхен», домашний стадион «Баварии».
Отмечается, что исполнительный комитет УЕФА выберет хозяев еврокубковых финалов 2021 года в мае или июне 2019 года. При этом официальная заявка должна быть подана до 15 февраля 2019 года.
Последний финал Лиги чемпионов состоялся на стадионе «Олимпийский» в Киеве. В решающем матче мадридский «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:1 и выиграл главный европейский клубный трофей третий раз подряд.
Россия уже принимала финал Лиги чемпионов. В 2008 году на стадионе «Лужники» встретились английские «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, в послематчевой серии пенальти победу одержал МЮ.
Последние новости
Правительство испугалось собственных санкций Тепло вернется в Москву Москва определилась с санкционным списком по Украине
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Двухместные камеры спасли Кокорина и Мамаева от расправы199
Российская информатор ВАДА выступила в Белом доме
Дело Кокорина и Мамаева приняло неожиданный оборот814
Плющенко прошелся по «воскресшей» Туктамышевой53
Тренер Туктамышевой объяснил номер с раздеванием8
Видео
00:15
Неймару грозит шесть лет тюрьмы
Футбол В мире
01:17
Российский футболист погиб от переохлаждения
Футбол
01:04
Российских гимнасток обвинили в отставании от американок
Летние виды спорта
07:31
Туктамышева победила на этапе Гран-при
Фигурное катание
00:40
Появилось видео крушения вертолета владельца «Лестера»
Футбол
00:35
Зидан обратился в видео к болельщикам «Ювентуса»
Футбол
00:26
Россиян дисквалифицировали за допинг
Легкая атлетика
05:09
Плющенко прошелся по «воскресшей» Туктамышевой
Фигурное катание
03:11
В разбившемся вертолете был владелец «Лестера» с дочерью
Футбол
05:09
Раздетая стюардесса и Sex bomb: как удивляют фигуристы
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение