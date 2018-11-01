«Ювентус» и «Реал» могут обменяться игроками

«Реал» хочет обменяться с «Ювентусом» защитниками

По информации Tuttosport, клуб хочет передать "старой синьоре" Марсело Виейра, а взамен получить Алекса Сандро.

Оба футболиста сейчас имеют вопросы к руководству. Так, бразилец уже говорил "сливочным", что хочет уйти в "Ювентус" вслед за бывшим товарищем по команде Криштиану Роналду . Сандро же не может договориться с управлением туринской команды по поводу нового контракта.

Единственная причина, по которой обмен может не произойти, это разница в зарплатах: Марсело получает свыше €10 млн в год. Такая сумма — проблема для "старой синьоры".

Ранее бывший нападающий "Ювентуса" и сборной Италии Винченцо Яквинта прокомментировал решение суда о двух годах лишения свободы.