Ещё
«Ювентус» и «Реал» могут обменяться игроками
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Реал» хочет обменяться с «Ювентусом» защитниками 

Газета.Ru + ещё 12 1 час назад
Фото: Reuters
Мадридский "Реал" хочет обменяться с туринским "Ювентусом" защитниками, сообщает "Советский спорт".
По информации Tuttosport, клуб хочет передать "старой синьоре" Марсело Виейра, а взамен получить Алекса Сандро.
Оба футболиста сейчас имеют вопросы к руководству. Так, бразилец уже говорил "сливочным", что хочет уйти в "Ювентус" вслед за бывшим товарищем по команде Криштиану Роналду. Сандро же не может договориться с управлением туринской команды по поводу нового контракта.
Единственная причина, по которой обмен может не произойти, это разница в зарплатах: Марсело получает свыше €10 млн в год. Такая сумма — проблема для "старой синьоры".
Ранее бывший нападающий "Ювентуса" и сборной Италии Винченцо Яквинта прокомментировал решение суда о двух годах лишения свободы.
Газета.Ru: последние новости
Кокорина и Мамаева посадили в двухместные камеры ради безопасности Акинфеев: Черчесов на первом собрании сказал — России нужен финал ЧМ-2018 Марадону ткнули лицом в торт в честь дня рождения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Двухместные камеры спасли Кокорина и Мамаева от расправы199
Российская информатор ВАДА выступила в Белом доме
Дело Кокорина и Мамаева приняло неожиданный оборот814
Плющенко прошелся по «воскресшей» Туктамышевой53
Тренер Туктамышевой объяснил номер с раздеванием8
Видео
00:15
Неймару грозит шесть лет тюрьмы
Футбол В мире
01:17
Российский футболист погиб от переохлаждения
Футбол
01:04
Российских гимнасток обвинили в отставании от американок
Летние виды спорта
07:31
Туктамышева победила на этапе Гран-при
Фигурное катание
00:40
Появилось видео крушения вертолета владельца «Лестера»
Футбол
00:35
Зидан обратился в видео к болельщикам «Ювентуса»
Футбол
00:26
Россиян дисквалифицировали за допинг
Легкая атлетика
05:09
Плющенко прошелся по «воскресшей» Туктамышевой
Фигурное катание
03:11
В разбившемся вертолете был владелец «Лестера» с дочерью
Футбол
05:09
Раздетая стюардесса и Sex bomb: как удивляют фигуристы
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение