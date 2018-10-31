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ФИФА увеличит количество участников ЧМ
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ФИФА увеличит количество участников ЧМ 

News.ru + ещё 11 2 часа назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Количество участников финальных этапов чемпионатов мира будет увеличено с 32 до 48. Об этом рассказал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
«Решено увеличить количество команд-участниц финальных турниров чемпионата мира с 32 до 48. Произойдёт это в 2026 году», — приводит слова Инфантино Reuters.
Также Инфантино не исключил, что нововведение может коснуться и чемпионата мира 2022 года. В настоящий момент ФИФА проводит консультации с Катаром и другими заинтересованными сторонами.
Ранее News.ru сообщал, что ФИФА признала чемпионат мира 2018 года в России лучшим в истории.
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