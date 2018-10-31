ФИФА увеличит количество участников ЧМ

Количество участников финальных этапов чемпионатов мира будет увеличено с 32 до 48. Об этом рассказал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино

«Решено увеличить количество команд-участниц финальных турниров чемпионата мира с 32 до 48. Произойдёт это в 2026 году», — приводит слова Инфантино Reuters.

Также Инфантино не исключил, что нововведение может коснуться и чемпионата мира 2022 года. В настоящий момент ФИФА проводит консультации с Катаром и другими заинтересованными сторонами.

Ранее News.ru сообщал, что ФИФА признала чемпионат мира 2018 года в России лучшим в истории.