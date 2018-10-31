Новичок «Барселоны» хочет покинуть команду 

Полузащитник "Барселоны" Малком хочет покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает "Советский спорт".
По информации Mundo Deportivo, футболист недоволен малым количеством игрового времени. Бразилец провел беседу с главным тренером клуба Эрнесто Вальверде с желанием узнать, почему наставник каталонского клуба редко задействует его на футбольном поле.
После встречи Малком заявил о желании покинуть клуб.
В нынешнем сезоне футболист провел 25 минут на футбольном поле.
Ранее сообщалось, что Малком восстановился после травмы лодыжки.