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Новичок «Барселоны» хочет покинуть команду
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Новичок «Барселоны» хочет покинуть команду 

Газета.Ru + ещё 4 10 минут назад
Фото: Reuters
Полузащитник "Барселоны" Малком хочет покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает "Советский спорт".
По информации Mundo Deportivo, футболист недоволен малым количеством игрового времени. Бразилец провел беседу с главным тренером клуба Эрнесто Вальверде с желанием узнать, почему наставник каталонского клуба редко задействует его на футбольном поле.
После встречи Малком заявил о желании покинуть клуб.
В нынешнем сезоне футболист провел 25 минут на футбольном поле.
Ранее сообщалось, что Малком восстановился после травмы лодыжки.
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