Новичок «Барселоны» хочет покинуть команду

Полузащитник "Барселоны" Малком хочет покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает "Советский спорт"

По информации Mundo Deportivo, футболист недоволен малым количеством игрового времени. Бразилец провел беседу с главным тренером клуба Эрнесто Вальверде с желанием узнать, почему наставник каталонского клуба редко задействует его на футбольном поле.

После встречи Малком заявил о желании покинуть клуб.

В нынешнем сезоне футболист провел 25 минут на футбольном поле.

Ранее сообщалось, что Малком восстановился после травмы лодыжки.