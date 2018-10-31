Тренер «Зенита» порадовался за капитана команды

Капитан футбольного клуба «Зенит» Александр Анюков попал в лонг-лист конкурса «Великие имена России», запущенного в октябре Общественной палатой РФ. Об этом сообщается на официальном сайте проекта великиеимена.рф.

Для включения в лонг-лист конкурса кандидатам было необходимо набрать более 500 голосов. Жители Самары проголосовали за имя Анюкова в качестве дополнения к названию самарского аэропорта.

Как отмечается на сайте nevasport.ru, Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поддержал эту идею, так как Александр Анюков родился в Самаре и выступал за местный клуб «Крылья советов». Семак также похвалил Анюкова, вышедшего на замену после небольшого повреждения, полученного Евгением Черновым. Тренер считает, что футболист, отыгравший в составе «Зенита» 400 матчей, готов выступать за команду и в дальнейшем.

На официальной странице футбольного клуба «Зенит» в Twitter появился снимок того, как будет выглядеть в будущем аэропорт Самары, если ему присвоят имя Александра Анюкова.

11 октября в России запустили общенациональный конкурс «Великие имена России», согласно его концепции названия крупных российских аэропортов дополнят именами выдающихся соотечественников. При этом выбранные имена будут дополнительно присвоены уже имеющимся официальным названиям аэропортов страны.

Изначально в конкурсе участвовало 45 воздушных гаваней, однако позже к нему присоединились Калуга и Пенза. Сейчас в проекте участвуют 47 аэропортов России.

Выбор названий проходит в четыре этапа. Во вторник, 30 октября завершился второй этап конкурса, в ходе которого сформировались лонг-листы предлагаемых имен. Теперь любой желающий может принять участие в финальном этапе конкурса, который пройдет с 12 по 30 ноября.