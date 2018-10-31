48 сборных уже в Катаре: что творит ФИФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил об увеличении количества команд на чемпионате мира — 2026 до 48 сборных. При этом он не исключил, что число участников мундиаля может возрасти раньше — на ближайшем мировом первенстве в Катаре.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на конгрессе Азиатской футбольной конфедерации рассказал об очередных нововведениях. Одно из них коснулось и регламента проведения финального раунда чемпионата мира. Так, количество команд-участниц на мундиале 2026 года увеличится с 32 до 48.

«Мы решили увеличить количество команд-участниц финальных турниров чемпионата мира с 32 до 48, и это произойдет в 2026 году» — приводит слова Инфантино агентство Reuters.

Однако изменения в регламенте могут произойти гораздо раньше и коснуться ближайшего чемпионата мира — 2022, который пройдет в Катаре. На вопрос о том, будет ли увеличено число участников турнира уже через четыре года, Инфантино заверил, что ФИФА рассматривает такую возможность.

«Мы обсуждаем эту возможность с нашими друзьями из Катара и другими друзьями в регионе, мы надеемся, что это может произойти», — сказал глава ФИФА.

Предстоящий мундиаль станет во многом отличным от предыдущих хотя бы потому, что пройдет не летом, а в зимний период — с 21 ноября по 18 декабря. Связано это с тем, что в летнее время года температура воздуха в Катаре достигает 50 градусов Цельсия, а из-за высокой влажности находиться на улице на протяжении долгого времени не рекомендуется. Правительство Катара, а также представители ФИФА в целях безопасности футболистов и болельщиков приняли решение в порядке исключения провести мундиаль зимой.

Матчи мирового первенства примут семь городов: Доха, Лусаил, Аль-Вакра, Аль-Хор, Аль-Райан, Умм-Салаль и Мадинат-аш-Шамаль. Также чемпионат мира — 2022 станет первым в истории, проведенным на Ближнем Востоке.

Одним из инициаторов увеличения количества команд-участниц на чемпионате мира в Катаре, как сообщает Associated Press, стал президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес. Он лично обратился к Инфантино с просьбой допустить к финальному раунду чемпионата мира 48 национальных команд уже на мундиале 2022 года.

В случае, если ФИФА все же проведет реорганизацию первенства в Катаре и увеличит число команд-участниц, то вместе с этим возрастет и количество матчей, что может создать определенные трудности и проблемы с логистикой в стране.

Что касается чемпионата мира — 2026, то он пройдет в трех странах: в Канаде, Мексике и США. Матчи мундиаля примут десять американских городов, три канадских и три мексиканских. Финал турнира, вероятнее всего, состоится в Нью-Йорке.

ЧМ-2026 должен стать первым, состав участников финального раунда которого будет увеличен до 48. Наибольшее количество путевок на турнир получит Европа — для УЕФА будет выделено 16 мест. Также девять мест достанется командам из Африки, по шесть для Северной и Южной Америки, восемь для Азии и одна — Океании.

По планам ФИФА, благодаря увеличению числа команд-участниц повысится и вероятность попадания на мундиаль сильных сборных, которые по тем или иным причинам проваливают квалификацию, также более слабых команд, занимающих низшие места в ходе отборочного этапа.

Вместо традиционных восьми групп по четыре команды в каждой будут организованы 16 групп по три команды. Кроме того, в групповом этапе будет отменена ничья. В случае, если команды в основное время не смогут выявить победителя, то будет проведено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти. В плей-офф будут соревноваться 32 национальные сборные.

Первый чемпионат мира по футболу был проведен 1930 в Уругвае. Тогда в соревнованиях приняли участие 13 команд. Затем в период с 1934 по 1978 год (за исключением 1938 года) в финальном турнире мирового первенства участвовали 16 национальных сборных.

Начиная 1982 года число команд-участниц было увеличено до 24, а 1998 года в финальном раунде чемпионата мира участвуют 32 команды.