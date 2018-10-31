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Неймару грозит шесть лет тюрьмы
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Неймару грозит шесть лет тюрьмы 

Рамблер + ещё 9 1 час назад
Бразильский футболист Неймар подозревается в мошенничестве при переходе из «Сантоса» в «Барселону».
Как сообщает ТАСС, Неймару грозит до шести лет лишения свободы. Вместе с ним фигурантами дела стали его родители, президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу и его предшественник Сандро Росель, а также бывший президент «Сантоса» Одилио Родригес Фильо.
Дело возбуждено после жалобы инвестиционной компании DIS, владеющей частью прав на Неймара.
«Барселона» объявила, что сумма трансфера бразильца составила 57,1 млн евро. Из них 40 млн получили Неймар и его семья, 17,1 млн — «Сантос» и DIS.
Позже испанский суд выяснил, что сумма трансфера была занижена, а реальная стоимость перехода нападающего в «Барселону» составила не менее 83 млн евро.
Переход Неймара в «Барселону» состоялся в 2013 году. Нападающий выступал в Испании четыре года, провел 186 матчей и забил 105 мячей.
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