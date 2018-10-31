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Названо условие игры Мамаева и Кокорина за сборную СИЗО
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Адвокат: Мамаев и Кокорин могут попасть в сборную СИЗО, только если их осудят 

Чемпионат.com 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, оценил вероятность попадания футболиста и его друга, нападающего «Зенита» Александра Кокорина, попасть в команду заключённых в СИЗО «Бутырка», где они содержатся в данный момент.
«Что касается футбола и того, что они с Кокориным будут играть в одной команде в СИЗО, то такое возможно, только если они будут осуждены. Надеюсь, до этой ситуации не дойдёт, и они будут играть в футбол в профессиональных командах.
А так, те лица, которые содержатся под стражей, ни в каких командах участвовать не могут. Они могут содержаться только в камерах, и так как сейчас идёт следствие, они должны быть изолированы друг от друга на период расследования. Какая-то фейковая информация», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Напомним, помимо Кокорина и Мамаева под стражу до 8 декабря были также заключены младший брат форварда Кирилл и их друг Александр Протасовицкий.
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