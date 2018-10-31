Форвард «ПСЖ» Неймар может получить шесть лет тюрьмы

Нападающий французского "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар может попасть в тюрьму, сообщает "Советский спорт".

Испанский суд начал проверку документов по делу о переходе бразильца из "Сантоса" в "Барселону", который состоялся в 2013 году.

По информации The Sun, Неймар уж был допрошен по делу о мошенничестве при оформлении трансфера. Как сообщается, к рассмотрению дела могут быть привлечены три судьи, а наказание для бразильского игрока может возрасти до шести лет тюрьмы.

Суть дела заключается в том, что по официальным документам сумма трансфера бразильца составила €40 млн, при этом, по словам президента "Барселоны" Жозепа Бартомеу, каталонский клуб заплатил за бразильца большую сумму.

Ранее сообщалось, что президент Ла Лиги настаивает на отстранении "ПСЖ" от Лиги чемпионов.