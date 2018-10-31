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Появилось видео крушения вертолета владельца «Лестера»
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Появилось видео крушения вертолета владельца клуба «Лестер» 

Lenta.ru 13 минут назад
Видеозапись крушения вертолета, на борту которого находился владелец английского футбольного клуба «Лестер Сити» Вичай Шриваддханапрабха, появилась на YouTube-канале AIRLIVE net.
На кадрах видно, как вертолет набирает высоту над стадионом «Кинг Пауэр» в Лестере, а затем начинает вращаться вокруг своей оси и падает на землю.
Авария произошла 28 октября после матча Английской премьер-лиги между «Лестером» и «Вест Хэмом». По словам очевидцев, вертолет поднялся в воздух с футбольного поля — как и перед каждым домашним матчем команды. Через несколько секунд пилот потерял контроль над управлением, и летательный аппарат упал на автомобильную стоянку, находящуюся в нескольких сотнях метров от стадиона.
На борту находились Шриваддханапрабха, двое его сотрудников Нурсара Сукнамай и Кавепорн Пунпарэ, пилот вертолета Эрик Сваффер и пассажирка Изабела Роза Лечович.
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