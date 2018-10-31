Чемпиона мира по футболу приговорили к тюрьме

Чемпион мира по футболу в составе сборной Италии приговорен к двум годам лишения свободы

Бывший нападающий "Ювентуса" и сборной Италии по футболу Виченцо Яквинта был приговорен к двум годам лишения свободы за связи с мафией. Об этом сообщает портал Football Italia.

Перед судом по делу предстали более 140 человек. Яквинта был признан виновным в незаконном хранении оружия. Отец футболиста был приговорен к 19 годам лишения свободы.

Большую часть своей карьеры Яквинта провел за "Удинезе" и "Ювентус", в составе которого завоевал титул чемпиона Италии в сезоне-2012/13, а в сезоне-2007/08 стал лучшим бомбардиром Кубка Италии. Всего за карьеру он сыграл 374 матча и забил 106 голов. Яквинта завершил карьеру в 2012 году.

В составе сборной Италии футболист стал чемпионом мира 2006 года. На турнире, который проходил в Германии, он провел пять матчей, забив один гол в ворота сборной Ганы (2:0).