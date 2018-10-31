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С Моуринью сняли обвинения за мат
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FA не смогла доказать, что Моуринью нецензурно высказывался на камеру после матча 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Футбольная ассоциация Англии (FA) сняла обвинения с главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, предьявленные по итогам матча восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Ньюкасл Юнайтед».
«Обвинения против Жозе Моуриньо за употребление оскорбительных или некорректных выражений не были доказаны после сегодняшнего слушания Независимой комиссии по регулированию», — говорится в заявлении FA, текст которого приводит Sky Sports.
Матч с «Ньюкаслом», состоялся 6 октября, и завершился волевой победой «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:2.
Ранее сообщалось, что FA предъявила Моуринью обвинения в нецензурных высказываниях на камеру.
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