С Моуринью сняли обвинения за мат

FA не смогла доказать, что Моуринью нецензурно высказывался на камеру после матча

Футбольная ассоциация Англии (FA) сняла обвинения с главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, предьявленные по итогам матча восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Ньюкасл Юнайтед».

«Обвинения против Жозе Моуриньо за употребление оскорбительных или некорректных выражений не были доказаны после сегодняшнего слушания Независимой комиссии по регулированию», — говорится в заявлении FA, текст которого приводит Sky Sports.

Матч с «Ньюкаслом», состоялся 6 октября, и завершился волевой победой «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что FA предъявила Моуринью обвинения в нецензурных высказываниях на камеру.