Ещё
Акинфеев рассказал о пробежках за пивом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Акинфеев рассказал о пробежках за пивом 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью рэперу Басте рассказал, как в начале карьеры бегал за пивом по приказу старших товарищей по команде. Также он отметил, что в армейском клубе была дедовщина, хотя за молодых игроков всегда вступался тогдашний главный тренер Валерий Газзаев.
«Если на тренировке кто-то из старших хотел задеть или ударить молодого, то Георгиевич (отчество Газзаева — прим. «Ленты.ру») вступался. Мог даже с занятия выгнать опытного игрока. Дедовщина все равно так или иначе проявлялась. Не буду говорить имен, но пару раз было такое: "Акинфей, сбегай за пивком". Ну что, приходилось бежать. Сейчас молодежь и жизнь другие. Такого уже нет», — рассказал футболист.
Акинфеев проводит всю карьеру в ЦСКА, несмотря на интерес к нему со стороны «Манчестер Юнайтед». В интервью он подчеркнул, что ни о чем не жалеет.
«Переход в "МЮ"? Это были только разговоры. Лично никаких контрактов в руках не держал — врать не буду. Главное, что я нисколечко не жалею, как у меня сложилась карьера», — заявил голкипер армейцев.
1 октября Акинфеев объявил об уходе из сборной России. По словам игрока, на такой шаг его подтолкнули возраст и состояние здоровья. Он подчеркнул, что ему стало тяжело совмещать игру за клуб и сборную.
За ЦСКА вратарь выступает с 2002 года. Акинфеев — шестикратный чемпион России, шестикратный обладатель национального Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка, обладатель Кубка УЕФА.
Последние новости
Цены на бензин пошли вниз Подтверждена версия об уничтожении тела убитого саудовского журналиста в кислоте Правительство испугалось собственных санкций
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
18-летняя чемпионка погибла при пожаре9
Не тот уровень: экс-тренер «Реала» отказал «Спартаку»
Двухместные камеры спасли Кокорина и Мамаева от расправы247
Дело Кокорина и Мамаева приняло неожиданный оборот814
Тренер Туктамышевой объяснил номер с раздеванием9
Видео
00:15
Неймару грозит шесть лет тюрьмы
Футбол В мире
01:17
Российский футболист погиб от переохлаждения
Футбол
01:04
Российских гимнасток обвинили в отставании от американок
Летние виды спорта
07:31
Туктамышева победила на этапе Гран-при
Фигурное катание
00:40
Появилось видео крушения вертолета владельца «Лестера»
Футбол
00:35
Зидан обратился в видео к болельщикам «Ювентуса»
Футбол
00:26
Россиян дисквалифицировали за допинг
Легкая атлетика
05:09
Плющенко прошелся по «воскресшей» Туктамышевой
Фигурное катание
03:11
В разбившемся вертолете был владелец «Лестера» с дочерью
Футбол
05:09
Раздетая стюардесса и Sex bomb: как удивляют фигуристы
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение