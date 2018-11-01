Акинфеев рассказал о пробежках за пивом

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью рэперу Басте рассказал, как в начале карьеры бегал за пивом по приказу старших товарищей по команде. Также он отметил, что в армейском клубе была дедовщина, хотя за молодых игроков всегда вступался тогдашний главный тренер Валерий Газзаев

«Если на тренировке кто-то из старших хотел задеть или ударить молодого, то Георгиевич (отчество Газзаева — прим. «Ленты.ру») вступался. Мог даже с занятия выгнать опытного игрока. Дедовщина все равно так или иначе проявлялась. Не буду говорить имен, но пару раз было такое: "Акинфей, сбегай за пивком". Ну что, приходилось бежать. Сейчас молодежь и жизнь другие. Такого уже нет», — рассказал футболист.

Акинфеев проводит всю карьеру в ЦСКА, несмотря на интерес к нему со стороны « Манчестер Юнайтед ». В интервью он подчеркнул, что ни о чем не жалеет.

«Переход в "МЮ"? Это были только разговоры. Лично никаких контрактов в руках не держал — врать не буду. Главное, что я нисколечко не жалею, как у меня сложилась карьера», — заявил голкипер армейцев.

1 октября Акинфеев объявил об уходе из сборной России. По словам игрока, на такой шаг его подтолкнули возраст и состояние здоровья. Он подчеркнул, что ему стало тяжело совмещать игру за клуб и сборную.