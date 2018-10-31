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В «Ювентусе» Роналду сравнили с машиной
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Хавбек «Ювентуса» о Роналду: он просто машина 

Газета.Ru + ещё 6 39 минут назад
Фото: Reuters
Полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди рассказал о впечатлениях от игры и тренировок нападающего Криштиану Роналду, передает "Советский спорт".
Хавбек отметил выносливость Роналду после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:0).
"После матча с "Манчестер Юнайтед" мы все ужасно устали. Естественно, все, кроме Криштиану. Он тренируется всегда как сумасшедший. Он работает над собой больше всех остальных. Мне лично он сказал, что "должен" вести себя так. Он просто машина.
Именно поэтому в 33 года он продолжает быть примером для подражания. Его работоспособность стала мотивацией для всех остальных. Его влияние ощущается даже за пределами тренировок или игр.
Роналду может делать вещи, которые другим не под силу. Рядом с ним каждый игрок проявляет себя лучшим образом. Он самый настоящий лидер", — приводит слова Матюиди Football Italia.
Ранее одноклубник Месси назвал Роналду лучшим нападающим в истории.
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