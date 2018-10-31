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Сёмин похвалил Аленичева
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Сёмин: «Аленичев — молодец» 

Евро-футбол.Ру + ещё 2 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин после победы в 1/8 финала Кубка России над "Енисеем" (4:1) поддержал наставника красноярцев Дмитрия Аленичева. Слова тренера передает корреспондента портала "Евро-Футбол.ру" Белла Гаургашвили.
— Вы не думаете, что без Аленичева команда будет выступать хуже?
— А почему без Аленичева?
— Потому что ходят слухи о том, что его могут уволить.
— Да, слухи ходят постоянно. По мне, вот уже третий год эти слухи ходят, а все еще на месте. Дмитрий Аленичев — молодец. Он не боится брать команду на периферии. Мало того, что он взял, так он еще и вывел ее в высшую лигу. Он хорошо стоит игру комбинационного плана. У него есть определенная ограниченность на данный момент в этой команде, но главное, что у него есть свое направлении. В свое время прекрасно играла Тула, сейчас хорошо играет "Енисей", но сейчас есть определенные сложности, которые мешают набирать очки.
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