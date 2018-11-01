Ещё
«Боруссия» обыграла «Унион» благодаря голу Ройса
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Боруссия» обыграла «Унион» благодаря голу Ройса 

Газета.Ru + ещё 7 8 часов назад
Фото: Twitter «Боруссии»
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Унион" в рамках 1/16 финала Кубка Германии, сообщает "Советский спорт".
Матч, который проходил в Дортмунде, завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе гостей дубль на свой счет записал Себастиан Польтер. За "Боруссию" мячи забили Кристиан Пулишич и Максимилиан Филипп, а победу команде принес Марко Ройс, забивший в добавленное время с пенальти.
Ранее "Реал" разгромил "Мелилью" в Кубке Испании.
Кубок Германии. 1/16 финала"Боруссия" — "Унион" — 3:2 Голы: 1:0 — Пулишич, 40; 1:1 — Польтер, 63; 2:1 — Филипп, 73; 2:2 — Польтер, 88; Ройс (пенальти), 120.
Газета.Ru: последние новости
"Реал" разгромил "Мелилью" в Кубке Испании Экс-форвард сборной Италии был осужден на два года Семин поддержал тренера "Енисея" Аленичева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Трупы были выложены прямо на льду»32
Дело Кокорина и Мамаева приняло неожиданный оборот814
В лидерстве Загитовой усомнились
Тренер Туктамышевой объяснил номер с раздеванием5
В переходе Кононова в «Спартак» возникли препятствия3
Видео
00:15
Неймару грозит шесть лет тюрьмы
Футбол В мире
01:17
Российский футболист погиб от переохлаждения
Футбол
01:04
Российских гимнасток обвинили в отставании от американок
Летние виды спорта
07:31
Туктамышева победила на этапе Гран-при
Фигурное катание
00:40
Появилось видео крушения вертолета владельца «Лестера»
Футбол
00:26
Россиян дисквалифицировали за допинг
Легкая атлетика
03:11
В разбившемся вертолете был владелец «Лестера» с дочерью
Футбол
05:09
Раздетая стюардесса и Sex bomb: как удивляют фигуристы
Фигурное катание Статьи
01:03
К Мамаеву подселили новичка
Футбол
00:41
«Могут попасть в сборную заключённых»
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение