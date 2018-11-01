«Боруссия» обыграла «Унион» благодаря голу Ройса 

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Унион" в рамках 1/16 финала Кубка Германии, сообщает "Советский спорт".
Матч, который проходил в Дортмунде, завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе гостей дубль на свой счет записал Себастиан Польтер. За "Боруссию" мячи забили Кристиан Пулишич и Максимилиан Филипп, а победу команде принес Марко Ройс, забивший в добавленное время с пенальти.
Ранее "Реал" разгромил "Мелилью" в Кубке Испании.
Кубок Германии. 1/16 финала"Боруссия" — "Унион" — 3:2 Голы: 1:0 — Пулишич, 40; 1:1 — Польтер, 63; 2:1 — Филипп, 73; 2:2 — Польтер, 88; Ройс (пенальти), 120.