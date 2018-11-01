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В Одессе произошел взрыв
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На стадионе в Одессе во время футбольного матча произошел взрыв: видео 

ТК «Звезда» 12 минут назад
Фото: кадр видео
Спустя время игра продолжилась. В результате инцидента никто не пострадал.
На одесском стадионе «Черноморец» прямо во время матча прогремел взрыв.
Инцидент произошел в среду, 31 октября. На стадионе проходил матч 1/8 финала Кубка Украины. На поле встретились две команды — «Черноморец» и «Ворскла».
Взрыв произошел на 64-й минуте, сразу после реализованного пенальти в ворота «Черноморца». Видео с месте события очевидцы выложили в Сеть.
Как передает «УНН», арбитр принял решение приостановить игру, однако, сразу как дым рассеялся, матч продолжился.
По предварительным данным, взрывпакеты бросили на поле болельщики одной из команд.
В результате инцидента никто не пострадал. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу команды «Ворскла».
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