В Одессе произошел взрыв

На стадионе в Одессе во время футбольного матча произошел взрыв: видео

Спустя время игра продолжилась. В результате инцидента никто не пострадал.

На одесском стадионе «Черноморец» прямо во время матча прогремел взрыв.

Инцидент произошел в среду, 31 октября. На стадионе проходил матч 1/8 финала Кубка Украины. На поле встретились две команды — «Черноморец» и «Ворскла».

Взрыв произошел на 64-й минуте, сразу после реализованного пенальти в ворота «Черноморца». Видео с месте события очевидцы выложили в Сеть.

Как передает «УНН», арбитр принял решение приостановить игру, однако, сразу как дым рассеялся, матч продолжился.

По предварительным данным, взрывпакеты бросили на поле болельщики одной из команд.

В результате инцидента никто не пострадал. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу команды «Ворскла».