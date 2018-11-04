Хавбек «Спартака» покинул стадион отдельно от команды

Хавбек «Спартака» Глушаков покинул стадион отдельно от команды

После поражения от "Урала" со счетом 1:2 в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) Глушаков ушел со стадиона вместе с охраной, отказавшись отвечать на вопросы журналистов.

Во время матча фанаты "Спартака" скандировали оскорбления в адрес Глушакова, а также исполняющего обязанности главного тренера Рауля Рианчо и владельца клуба Леонида Федуна

При этом стоит отметить, что никто из игроков "Спартака" не стал общаться с представителями прессы.

Ранее сообщалось, что чемпион СССР в составе "Спартака" в ужасе от ситуации в команде.