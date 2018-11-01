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Марадону ткнули лицом в торт в честь дня рождения
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Марадону ткнули лицом в торт в честь дня рождения 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Sergio Perez/Reuters
Игроки мексиканского "Дорадос де Синалоа" поздравили тренера и легендарного экс-футболиста Диего Марадону с днем рождения, сообщает "Советский спорт".
Футболисты надели футболки с изображением аргентинца и принесли марципановый торт на домашний стадион.
Когда наставник пришел к спортсменам, те спели ему песню "Happy birthday to you", Марадона был растроган. Кульминацией поздравления стала неожиданная выходка игроков: они ткнули тренера в торт лицом.
Фотография испачканной легенды разлетелась по всем социальным сетям.
Марадоне исполнилось 58 лет.
Ранее защитник мадридского "Реала" Марсело не сможет помочь сборной Бразилии в товарищеским матчах со сборными Саудовской Аравии 12 октября в Эр-Рияде и Аргентины 16 октября в Джидде.
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