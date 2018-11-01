Марадону ткнули лицом в торт в честь дня рождения

Футболисты надели футболки с изображением аргентинца и принесли марципановый торт на домашний стадион.

Когда наставник пришел к спортсменам, те спели ему песню "Happy birthday to you", Марадона был растроган. Кульминацией поздравления стала неожиданная выходка игроков: они ткнули тренера в торт лицом.

Фотография испачканной легенды разлетелась по всем социальным сетям.

Марадоне исполнилось 58 лет.