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Экс игрок «Анжи» поплатился за почесывание головы в КНР
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Бывший футболист «Анжи» дисквалифицирован за почесывание головы во время гимна КНР 

ТАСС + ещё 13 1 час назад
Фото: Reuters
Бразильский нападающий клуба "Шаньдун Лунэн" Диего Тарделли дисквалифицирован на один матч из-за неподобающего поведения во время исполнения китайского гимна перед игрой с "Шанхай СИПГ". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Titan Sports Plus.
Дисциплинарные органы признали недостойным поведение игрока, который почесал голову во время исполнялся гимна Китая.
В текущем розыгрыше китайского чемпионата 33-летний игрок забил 17 мячей, в его активе также семь голевых передач. Он перешел в "Шаньдун Лунэн" в 2015 году, до этого выступал за бразильские клубы "Сан-Паулу", Фламенго", "Атлетико Минейро". В 2011 году Тарделли играл в составе махачкалинского "Анжи".
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