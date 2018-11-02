Экс игрок «Анжи» поплатился за почесывание головы в КНР

Бывший футболист «Анжи» дисквалифицирован за почесывание головы во время гимна КНР

Бразильский нападающий клуба "Шаньдун Лунэн" Диего Тарделли дисквалифицирован на один матч из-за неподобающего поведения во время исполнения китайского гимна перед игрой с "Шанхай СИПГ". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Titan Sports Plus.

Дисциплинарные органы признали недостойным поведение игрока, который почесал голову во время исполнялся гимна Китая.

В текущем розыгрыше китайского чемпионата 33-летний игрок забил 17 мячей, в его активе также семь голевых передач. Он перешел в "Шаньдун Лунэн" в 2015 году, до этого выступал за бразильские клубы "Сан-Паулу", Фламенго", "Атлетико Минейро". В 2011 году Тарделли играл в составе махачкалинского "Анжи".