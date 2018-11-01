УЕФА открыл дело по итогам матча Лиги чемпионов «Рома» — ЦСКА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело по итогам матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между итальянской "Ромой" и российским ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Матч "Рома" — ЦСКА состоялся в Риме 23 октября и завершился победой итальянской команды со счетом 3:0 Болельщикам ЦСКА вменяется в вину использование пиротехники, болельщикам "Ромы" — бросание предметов на поле, блокировка проходов и использование пиротехники.

Данное дело будет рассмотрено 22 ноября.