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УЕФА открыл дело по итогам матча «Рома» — ЦСКА
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УЕФА открыл дело по итогам матча Лиги чемпионов «Рома» — ЦСКА 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело по итогам матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между итальянской "Ромой" и российским ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Матч "Рома" — ЦСКА состоялся в Риме 23 октября и завершился победой итальянской команды со счетом 3:0  Болельщикам ЦСКА вменяется в вину использование пиротехники, болельщикам "Ромы" — бросание предметов на поле, блокировка проходов и использование пиротехники.
Данное дело будет рассмотрено 22 ноября.
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