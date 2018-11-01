Не тот уровень: экс-тренер «Реала» отказал «Спартаку»

Бывший главный тренер сборной Испании и мадридского «Реала» Хулен Лопетеги попал в список кандидатов на пост наставника московского «Спартака» . По информации СМИ, 52-летний специалист отказался от предложения возглавить российский клуб. Сам баск, отвечая на вопрос журналистов, не стал ни опровергать, ни подтверждать появившиеся слухи.

Московский «Спартак» продолжает искать главного тренера после отставки итальянского специалиста Массимо Карреры

В список предполагаемых кандидатов попал бывший наставник сборной Испании и мадридского «Реала» Хулен Лопетеги.

Как передает газета Marca, российские журналисты связывались с изданием для обсуждения перспектив баска в «Спартаке». После этого появились слухи о том, что Лопетеги уже отказал руководству красно-белых.

Сам специалист не стал ни подтверждать, ни опровергать данную информацию.

«Прошу прощения, я понимаю вашу работу, но не буду давать сейчас никаких комментариев», — цитирует Лопетеги «Спорт-Экспресс».

Специалист был уволен с поста главного тренера «Реала» из-за неудовлетворительных результатов команды на старте сезона.

В чемпионате Испании после десяти туров мадридский клуб занимает девятое место. Команда одержала лишь четыре победы в Примере, а в последнем матче под руководством Лопетеги «королевский клуб» разгромно уступил «Барселоне» со счетом 1:5.

После отставки тренер поблагодарил всех за поддержку.

«После решения, принятого советом директоров «Реала», я хочу поблагодарить клуб за предоставленную возможность. Спасибо также игрокам за их усилия и работу, а также каждому из сотрудников клуба за их старания в течение этого времени. И, конечно, выражаю благодарность болельщикам за их поддержку. Шлю им наилучшие пожелания на оставшуюся часть сезона», — цитирует испанского специалиста FourFourTwo.

На своем посту Лопетеги продержался четыре месяца. Еще летом специалист возглавлял национальную команду Испании и готовил сборную к предстоящему чемпионату мира 2018 года в России. Однако его переговоры с «Реалом» заставили Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) пойти на рискованный шаг и уволить тренера перед началом турнира.

В итоге сборную Испании возглавил Фернандо Йерро . Под его руководством национальная команда дошла до 1/8 финала, где уступила России в серии послематчевых пенальти.

Каррера был отправлен в отставку из «Спартака» 22 октября, однако замену ему так и не нашли.

Официально о переговорах со специалистами объявлено не было, однако, по слухам, представители красно-белых уже контактировали и с Кононовым, и с Карпиным.

После победного матча в рамках 1/8 финала Олимп — Кубка России против грозненского «Ахмата» наставника «Арсенала» спросили о его будущем.

«На эту тему, конечно же, я не буду отвечать. В первую очередь, я тренер «Арсенала» и с этим связано самое главное, что я могу сказать про клуб, про футболистов и про игру. На данный момент с этим связано мое будущее.

Что будет дальше, мы посмотрим. Все зависит, как я уже сказал, от клуба. Это моя первоочередная задача как тренера, чтобы «Арсенал» играл, показывал футбол и результат. И в чемпионате, и в Кубке. На тему «Спартака» сейчас идет много разговоров, но я не могу вам сказать ничего конкретного. Конкретика будет только когда, когда будут говорить два клуба», — заявил Кононов.

Ожидается, что итоговое решение примет владелец «Спартака» Леонид Федун , когда вернется с отдыха.

В настоящее время исполняющим обязанности главного тренера красно-белых является испанец Рауль Рианчо.

Специалист пришел в клуб летом 2018 года в качестве помощника Карреры.