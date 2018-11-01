«Зенит» вылетел из Кубка России по футболу

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«Ростов» обыграл «Зенит» в 1/8 финала Кубка России 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: РИА Новости
«Ростов» одержал победу в матче 1/8 финала Кубка России с «Зенитом». Встреча прошла в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
Автором первого мяча стал защитник «Ростова» Арсений Логашов, отличившийся на 4-й минуте. До перерыва «Зенит» сравнял счёт благодаря нападающему Себастьяну Дриусси, который реализовал пенальти. Во втором тайме по голу забили хавбек хозяев Артур Юсупов и его партнёр по команде Деннис Хаджикадунич, выступающий на позиции защитника.
В четвертьфинале Кубка России «Ростов» сыграет с «Краснодаром», который в 1/8 финала одержал победу над «Крыльями Советов» (2:1 ДВ). Первый матч состоится 5 декабря, второй — 24 февраля.
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