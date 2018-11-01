«Зенит» вылетел из Кубка России по футболу

«Ростов» обыграл «Зенит» в 1/8 финала Кубка России

«Ростов» одержал победу в матче 1/8 финала Кубка России с «Зенитом» . Встреча прошла в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В четвертьфинале Кубка России «Ростов» сыграет с «Краснодаром», который в 1/8 финала одержал победу над «Крыльями Советов» (2:1 ДВ). Первый матч состоится 5 декабря, второй — 24 февраля.