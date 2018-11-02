«Повезло, что остались целы»

Фанаты напали на футболиста и тренера в ходе матча «Хартс» и «Хиберниан»

Матч чемпионата Шотландии по футболу между клубами «Хартс» и «Хиберниан» завершился скандалом. В ходе встречи один из фанатов гостей ударил в лицо голкипера соперника Зденека Зламала, а после финального свистка зрители забросали монетами главного тренера «Хиберниан» Нила Леннона и линейных судей. Представители обеих команд заявили, что намерены найти и наказать виновных.

На протяжении многих лет дерби Эдинбурга является одним из самых ожесточённых футбольный сражений Соединённого королевства. «Хартс» и «Хиберниан» имеют длинную историю противостояния, а каждая их встреча изобилует бескомпромиссной борьбой и бурей эмоций как со стороны фанатов, так и со стороны футболистов и тренеров.

Исключением не стал и поединок 11-го тура чемпионата Шотландии, который проходил на стадионе «Тайнкасл» — 20-тысячной домашней арене клуба «Хартс». Его особенностью — как и большинства стадионов Англии и Шотландии — является очень близкое расположение трибун к кромке поля, что позволяет зрителям наблюдать за игрой с самого близкого расстояния.

Однако иногда такое расположение трибун может сыграть злую шутку. В ходе последней встречи один из фанатов «Хиберниана» напал на голкипера хозяев Зденека Зламала. Вратарь потянулся за выкатившимся к трибунам мячом, но болельщик ударил футболиста в лицо, спровоцировав первую вспышку ненависти среди поклонников команд и резко подняв градус дерби.

Затем произошло ещё несколько событий, которые вызвали гнев болельщиков. На 65-й минуте «Хиберниан» остался в меньшинстве после удаления Флориана Камбери, а самый противоречивый момент произошёл в компенсированное время встречи. Игрок «Хартс» Клеви Дикамона ударом головой отправил снаряд точно в ворота соперника. Трибуны взорвались овацией, но лишь на несколько секунд — главный арбитр отменил гол из-за положения «вне игры», чем вызвал бурю негодования среди поклонников хозяев.

Но ещё больше масла в огонь подлил главный тренер «Хибс» Нил Леннон. Он в свойственной ему эпатажной манере обратился к зрителям, призвав тех замолчать, за что мгновенно поплатился — один из фанатов бросил ему монетой в лицо. Наставник упал на газон, и медицинскому персоналу пришлось оказывать ему помощь.

После матча главный тренер «Хиберниан» был вне себя от негодования. По его словам, подобное поведение болельщиков является необоснованным.

«Это позор. Я не виню клуб, ведь невозможно отвечать за ненависть некоторых отдельных личностей. Не знаю, что заставило фанатов бросаться вещами на поле», — цитирует Леннона Daily Record.

При этом сообщается, что от агрессивных действий фанатов пострадал не только Леннон. Также атаке подверглись ассистенты главного арбитра встречи. Леннон также прокомментировал инцидент с нападением на голкипера» «Хартс» Зламала, заявив, что не поощряет подобное поведение фанатов своего клуба.

«Я верю, что Зламала действительно ударили. Это возмутительно. Мы не оправдываем подобные действия со стороны наших болельщиков. Надеемся, что все виновные будут наказаны. Человек просто делает свою работу. Последнее, о чём он думает — что кто-то нападёт на него», — отметил Леннон.

Police are investigating after Hibernian head coach Neil Lennon was struck by a coin and Hearts goalkeeper Zdenek Zlamal was struck by an apparent attack from a supporter during the Edinburgh derby.



For more on the story, head here: https://t.co/W3XYaS9CYZ pic.twitter.com/F3VHm6uF8g— Sky News (@SkyNews) 1 ноября 2018 г. Наставник выразил мнение, что следует ужесточить наказание за подобные проступки, в частности — за бросание предметов на поле.

«Возможно, нам необходимо строже наказывать за подобное поведение. Быть может заключение в тюрьму станет достойной мерой пресечения. Я бы навестил его там и посмотрел, что бы он ответил. Данный поступок был трусливым. Моя челюсть до сих пор пульсирует. Если люди не могут держать себя в руках, то их стоит выгнать. Они позорят клуб», — добавил Леннон.

Сам Зламал оставил сообщение на своей официальной странице в Twitter, в котором обратился к напавшему на него болельщику.

«Вчерашний поединок завершился со счётом 0:0, но все знают, кто проиграл. Ты ударил меня в лицо, я в порядке, всё нормально. Но хотел бы принести извинения за ту личную трагедию, которая заставила тебя поступить таким образом. Наши дети смотрели игру, уверен, они поняли, кто их настоящие герои», — сказал Зламал.

Подобные инциденты не являются чем-то особенным для шотландского футбола. Так, на прошлых выходных защитник «Хартс» Джимми Данн пострадал в матче с «Абердином», когда один из болельщиков ударил футболиста микрофоном.

«Во время дерби Эдинбурга царит особенная атмосфера, но подобные вещи не должны происходить во время матчей. Это дурно влияет на имидж футбола, и не только шотландского. Не понимаю, о чём люди думают, когда поступают подобным образом. Я никогда не видел, чтобы голкипер получал удар в лицо, а фанаты забрасывали тренера и судей монетами», — заявил футболист «Хартс» Питер Харинг.

Согласился с ним и игрок команды соперника Марвин Бартли . По его словам, во время встречи футболист должен сконцентрироваться на результате, а не волноваться за своё здоровье.

«Повезло, что все остались целы. Тренер в порядке, он придёт в себя к субботе. Что необходимо сделать? Возможно, вырасти и вести себя, как взрослые люди. Нельзя обвинять стюардов или полицию, потому что всё произошло слишком быстро», — выразил мнение игрок «Хиберниан».

По его словам, в него также бросили монетой, но не попали.

«Я могу терпеть оскорбления в свой адрес, но это находится за гранью дозволенного», — добавил Бартли.

В связи с данным инцидентом клубы выпустили совместное заявление, в котором сообщили о намерении найти виновных в происшествии на стадионе «Тайнкасл».

«Оба коллектива совместно осуждают события, омрачившие проведение встречи. Мы будем сотрудничать с полицией Шотландии, чтобы найти и наказать виновных», — говорится в тексте письма.

При этом отмечается, что в настоящее время пятеро фанатов уже были арестованы. Причём один из них был найден благодаря тому, что один из болельщиков лично определил нарушителя правопорядка.

«Работая такими методами, мы способны убрать со стадионов тот маленький процент фанатов, поведение которых бросает тень на остальных. В подобных инцидентах нельзя попадать в ловушку, осуждая тысячи людей, которые лишь страстно поддерживают свои любимые коллективы», — заявила владелец «Хартс» Энн Бадж.

При этом исполнительный директор «Хиберниан» Лиэн Демпстер поддержала Бадж и заявила о глубоком взаимном уважении между клубами.

«Подобные действия недопустимы. Мы сделаем всё возможное, чтобы посещение матчей было безопасным для всех. Игроки, тренеры, болельщики, СМИ — все участники футбольного поединка должны наслаждаться игрой в полной безопасности», — заявила Демпстер.

Она также отметила, что клубы не допустят «необдуманных действий со стороны нескольких глупцов».

«Мы извлечём из этого инцидента все возможные уроки, но также попросим наших болельщиков помочь в поиске тех, кто несёт ответственность за эти потенциально опасные действия», — заключила Демпстер.

Произошедшее в ходе дерби Эдинбурга прокомментировали в Шотландской футбольной ассоциации. Так, её глава Иэн Максвелл подтвердил, что в настоящее время активно продолжается поиск виновных, а также отметил, что в результате нападения пострадали оба линейных арбитра.

«В дополнение к хорошо задокументированным инцидентам с участием Леннона и Зламала, я с грустью заявляю о том, что оба арбитра на линии также подверглись нападению», — заявил Максвелл.

По его словам, ассоциация окажет всяческое содействие в поиске болельщиков, которые бросали вещи на поле и заверил, что в шотландском футболе не намерены мириться с подобным поведением.