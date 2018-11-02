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Предавшего жену Глушакова опозорили
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Предавшего жену Глушакова опозорили при многотысячной толпе 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Оскорбительной кричалкой встретили болельщики "Спартака" капитана команды. Денис Глушаков после перерыва вышел в основном составе на матч 1/8 финала Кубка России с махачкалинским "Анжи".
Денис Глушаков за 15 минут до начала встречи вместе с остальными игроками заканчивал предстартовую разминку. В это время зрители, собравшиеся на трибуне D, начали скандировать нецензурную кричалку в адрес капитана.
Фанатов пытались призвать к порядку: диктор по стадиону напомнил им, что арена — это "красно-белая территория без мата". Однако болельщики не удержались от свиста, когда Глушаков был объявлен в качестве игрока стартового состава.
Свист с трибун сопровождал каждое касание мяча полузащитником "Спартака". Перед матчем клуб болельщиков "Фратрия" напомнил руководству ФК о своем требовании отстранить Глушакова.
Глушаков и Андрей Ещенко были отстранены от занятий с основной командой в сентябре, по решению Массимо Карреры. 22 октября Каррера был освобожден от должности главного тренера. Исполняющим обязанности на этом посту стал Рауль Рианчо, который вернул Глушакова и Ещенко к тренировкам с основным составом. Однако на поле они пока не выходили.
Напомним, в сентябре этого года Дарья Глушакова застала супруга в бане с любовницей. В Сети появилось короткое видео, на котором запечатлены Денис Глушаков и некая дама. За кадром женщина, назвавшаяся женой футболиста, срывающимся голосом обозвала незнакомку проституткой.24 сентября Денис Глушаков подал иск к своей супруге с требованием развода и выплаты ему алиментов на содержание детей.
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