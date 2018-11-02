Салах рассказал, где он всегда хотел играть

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал, что давно мечтал играть за свой нынешний клуб. «Впервые я услышал о «Ливерпуле» в 10 или 11 лет. Когда я играл за них ещё на приставке я и подумать не мог, что перейду сюда. О переходе в «Ливерпуль» впервые задумался в 2012 году, когда стал игроком «Базеля». Я хотел оказаться здесь как можно раньше. В прошлом году ко мне проявили интерес и я сразу же захотел перейти», — сказал Салах пресс-службе «Ливерпуля». Мохамед Салах перешёл в английский клуб из «Ромы» за €42 млн Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал Кубка английской лиги.