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Салах рассказал, где он всегда хотел играть
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Салах рассказал, где он всегда хотел играть 

RT на русском + ещё 4 2 часа назад
Фото: Reuters
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал, что давно мечтал играть за свой нынешний клуб.
«Впервые я услышал о «Ливерпуле» в 10 или 11 лет. Когда я играл за них ещё на приставке я и подумать не мог, что перейду сюда. О переходе в «Ливерпуль» впервые задумался в 2012 году, когда стал игроком «Базеля». Я хотел оказаться здесь как можно раньше. В прошлом году ко мне проявили интерес и я сразу же захотел перейти», — сказал Салах пресс-службе «Ливерпуля».
Мохамед Салах перешёл в английский клуб из «Ромы» за €42 млн  Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал Кубка английской лиги.
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