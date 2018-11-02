Reuters: Болт покинул австралийский футбольный клуб «Сентрал Кост Мэринерс»

Клуб высшего дивизиона чемпионата Австралии по футболу "Сентрал Кост Мэринерс" и восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт не смогли договориться по поводу контракта, спортсмен покинул расположение команды. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

В начале августа Болт подписал соглашение с "Сентрал Кост Мэринерс", согласно которому он тренировался с командой, имея возможность для заключения профессионального контракта. Ямайский спортсмен принял участие в двух товарищеских матчах, в одном из которых забил два мяча. Сообщается, что стороны не смогли договориться о зарплате новоиспеченного футболиста — по информации СМИ, клуб предлагал Болту $150 тыс. в год, сам же ямаец хотел оклад в размере $3 млн в год.

Спортсмен поблагодарил клуб и пожелал ему успехов в стартовавшем сезоне. "Я хотел бы сказать спасибо владельцам, управляющим, сотрудникам, игрокам и болельщикам "Сентрал Кост Мэринерс" за то, что они дали мне такую возможность. Желаю успеха клубу в предстоящем сезоне", — сказал Болт.

Ранее ESPN сообщал, что мальтийский футбольный клуб "Валетте" сделал олимпийскому чемпиону предложение о заключении двухлетнего профессионального контракта. Однако информации о начале переговоров пока не поступало.

Болт является восьмикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира, также в его активе два серебра и бронза мировых первенств. Ямаец — единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 м и 200 м на трех Олимпиадах подряд (в Пекине, Лондоне и Рио-де— Жанейро), также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19). Кроме того, мировой рекорд в эстафете на дистанции 4х100 м (36,84) был установлен в 2009 году ямайской четверкой, на заключительном этапе которой бежал Болт.