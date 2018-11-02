Болельщики «похоронили» Глушакова и прогнали Федуна. А «Спартак» выиграл

Красно-белые обыграли «Анжи», но самым интересным в этом матче стал не футбол, а события на фанатской трибуне.

Вместо массового ухода — массовый неприход

Сразу же после увольнения Карреры болельщики «Спартака» вступили в жаркие споры по поводу бойкота следующих домашних матчей. Одни призывали прийти на стадион и уйти через 5-10 минут после начала, другие выражали категорическое несогласие и считали, что такая акция абсолютно бессмысленна. А фанатские объединения хранили молчание и не призывали ни к каким демонстративным действиям.

Может, Глушакова и освистали бы при выходе на разминку. Но банально некому. pic.twitter.com/fe1kkgPULx— Mike Goncharov (@gribo4ki) 1 ноября 2018 г.

На деле никакого массового ухода не случилось. Вместо него случился массовый неприход — «Открытие Арена» выглядела на редкость малолюдной, и дело не только в дисквалификации трибуны B за поведение в апрельском полуфинале с «Тосно».

Поначалу народу собралось столь мало, что когда команда вышла разминаться вместе с вернувшимся в основной состав Глушаковым, в адрес капитана банально оказалось некому свистеть. Разогрев прошёл тихо и спокойно.

«Глушаков — это похороны. Наши»

Но от обструкции капитану «Спартака» было всё равно никуда не уйти. Первая порция людского гнева обрушилась на него при объявлении стартовых составов. Все прозвучавшие фамилии стадион воспринял абсолютно равнодушно. Когда же дошло до номера восемь (а диктор ещё и искусно сделал паузу, дав людям время выразить эмоции), фанатская трибуна издала оглушительный свист.

А потом начались и заряды про Дениса. «Глушаков — г… н», — неугомонно повторяли фанаты. «Глушак — иуда, у… й отсюда!», «Снимай повязку!», «Глушаков, ты нас слышишь? Иди н…!» — всё это тоже звучало на протяжении всех 90 минут. А если кто-то плохо слышал, то запросто мог прочитать на десятках самых разных растяжек. Здесь был настоящий сборник оскорблений и призывов: «Глушаков — мразь!», «Глушаков — это похороны. Наши!», «Глушак — на выход!», «Если сердце бьётся, честь нет-нет, да продаётся!».

Ещё одним инструментом для обструкции стал постоянный свист, сопровождавший каждое касание мяча Денисом. Это был очень тяжёлый матч для него, но он наверняка к такому приёму готовился. Возможно, даже легко отделался, ведь центральные трибуны не проявляли никакой агрессии, а просто смотрели футбол. Когда Глушакова в концовке заменили, некоторые с центра, вопреки массовому мнению, вставали и провожали его аплодисментами.

«Руководство — вон!»

Досталось и боссам «Спартака». В адрес Леонида Федуна фанаты вывесили баннер точно с таким же оскорблением, как и в случае с Глушаковым, а потом неоднократно повторяли эти слова тысячным хором. А уж тряпки «Руководство — вон!» и «Хватит нас позорить» — это красно-белая классика. Словно их хранили где-то в чулане с 2008 года, чтобы при удобном случае вывесить вновь.

«A tutti! Avanti!»

Если фамилия Глушакова в этот вечер упоминалась трибунами чаще всего, то имя бывшего главного тренера стало вторым по популярности. «Массимо, спасибо за всё, это было прекрасно», — гласило длинное полотно за воротами, а заряд «A tutti! Avanti! Massimo Carrera» не только открыл матч, но и звучал каждый раз, когда фанатам надоедало оскорблять капитана.

Рианчо

Испанский тренер вёл себя очень эмоционально. Скакал не хуже Карреры, бегал, кричал, подбадривал игроков. Ещё Рианчо демонстративно аплодировал многим действиям Глушакова — без разницы, удачным или нет. А в начале игры он трижды жестами попросил фанатскую трибуну не освистывать своего футболиста, но потом бросил это занятие, поскольку понял: бесполезно.

Футбол

А что же футбол? Вышла игра не самой захватывающей, что неудивительно, поскольку встречались две команды с огромным количеством проблем. «Спартак» снова играл без номинального центрального нападающего, но вышедший на этой позиции Ханни оправдал тренерское доверие и замкнул в первом тайме идеальную прострельную передачу от Мельгарехо.

Также до перерыва шикарный момент после ошибки защитников «Анжи» получил Ломовицкий, но не смог в упор пробить мимо вратаря. Преимущество «Спартаку» развить не удалось, причём москвичам даже повезло, что во второй половине они не пропустили от Понсе, выскочившего почти один на один.

Итог — трудная минимальная победа. Для сегодняшнего «Спартака» это уже большой успех, а для стадиона и футболистов — прекрасное событие. Ведь если бы вдруг команда опозорилась, то протест болельщиков мог бы вылиться в нечто более агрессивное.