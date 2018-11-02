Тарасов лишился двух дорогих иномарок

У футболиста Тарасова арестовали две дорогие иномарки в счет долгов по алиментам

Приставы наложили обеспечительный арест на два дорогостоящих автомобиля полузащитника футбольного клуба «Локомотив» (Москва) Дмитрия Тарасова . Как сообщил ТАСС адвокат бывшей супруги футболиста Сергей Жорин, транспорт был арестован в рамках исполнительного производства о взыскании задолженности по алиментам. Он уточнил, что речь идет о Mercedes двух моделей — кабриолете и внедорожнике.

Развод Тарасовых был оформлен Преображенским судом Москвы в 2011 году, суд обязал футболиста выплачивать бывшей супруге алименты. По словам юриста, за шесть лет накопилась задолженность более 15 млн рублей. В связи с этим не исключено, что спортсмену запретят выезд за пределы РФ.

По словам Жорина, Тарасов после получения претензии обратился в суд с иском об уменьшении размера алиментов в четыре раза и о пересчете накопившегося долга, но исковое заявление было возвращено футболисту, так его рассмотрение не входит в компетенцию данного суда. В середине октября стало известно, что ФК «Локомотив» признал задолженность по алиментам у своего полузащитника и заявил о готовности погасить ее до конца года, вычтя долг из его зарплаты.