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Тарасов лишился двух дорогих иномарок
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У футболиста Тарасова арестовали две дорогие иномарки в счет долгов по алиментам 

BFM.RU 1 час назад
Фото: РИА Новости
Приставы наложили обеспечительный арест на два дорогостоящих автомобиля полузащитника футбольного клуба «Локомотив» (Москва) Дмитрия Тарасова. Как сообщил ТАСС адвокат бывшей супруги футболиста Сергей Жорин, транспорт был арестован в рамках исполнительного производства о взыскании задолженности по алиментам. Он уточнил, что речь идет о Mercedes двух моделей — кабриолете и внедорожнике.
Развод Тарасовых был оформлен Преображенским судом Москвы в 2011 году, суд обязал футболиста выплачивать бывшей супруге алименты. По словам юриста, за шесть лет накопилась задолженность более 15 млн рублей. В связи с этим не исключено, что спортсмену запретят выезд за пределы РФ.
По словам Жорина, Тарасов после получения претензии обратился в суд с иском об уменьшении размера алиментов в четыре раза и о пересчете накопившегося долга, но исковое заявление было возвращено футболисту, так его рассмотрение не входит в компетенцию данного суда. В середине октября стало известно, что ФК «Локомотив» признал задолженность по алиментам у своего полузащитника и заявил о готовности погасить ее до конца года, вычтя долг из его зарплаты.
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