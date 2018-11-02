«Ювентус» продемонстрировал статистику Роналду 

"Ювентус" показал статистику форварда Криштиану Роналду.
Португалец за все время в туринском клубе забил 7 голов и отдал 4 передачи в чемпионате Италии, нанес 32 удара в створ ворот (что составляет 46% ударов в створ у всей команды), а также нанес 78 ударов по воротам — это больше, чем у любого другого игрока серии а.
🔥🔥🔥 @Cristiano #CR7JUVE pic.twitter.com/uEyVX0WqVT— JuventusFC (@juventusfcen) 2 ноября 2018 г.
Роналду перешел в "Ювентус" 10 июля 2018 года. В текущем сезоне он провел 12 матчей за "бьянконери".