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«Ювентус» продемонстрировал статистику Роналду
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«Ювентус» продемонстрировал статистику Роналду 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Reuters
"Ювентус" показал статистику форварда Криштиану Роналду.
Португалец за все время в туринском клубе забил 7 голов и отдал 4 передачи в чемпионате Италии, нанес 32 удара в створ ворот (что составляет 46% ударов в створ у всей команды), а также нанес 78 ударов по воротам — это больше, чем у любого другого игрока серии а.
Роналду перешел в "Ювентус" 10 июля 2018 года. В текущем сезоне он провел 12 матчей за "бьянконери".
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