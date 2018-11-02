Кокорин в СИЗО «разорил» фанатов на 100 тыс. рублей

Фанаты заплатили более 100 тыс. рублей за переписку с Кокориным

Одна страница письма, отправленного в СИЗО, стоит 55 рублей. Еще столько же надо заплатить за возможность арестованного ответить на сообщение. Таким образом, тысяча переписок минимального размера должна стоить болельщикам не меньше 110 тыс. рублей.

Кокорин арестован до 8 декабря по обвинению в избиении трех человек.