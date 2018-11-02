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Жену Кержакова взяли на телевидение
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Милану Тюльпанову взяли на телевидение 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: соцсети
Бывшая жена футболиста Александра Кержакова, Милана Тюльпанова, стала ведущей программы о сильных женщинах. Новое шоу «Мягкая мила» выйдет на питерском «78 канале».
Милана уже успела пообщаться с первыми героинями программы: Ксенией Собчак, Людмилой Нарусовой, Любовью Успенской, Екатериной Одинцовой. Каждая из этих женщин рассказала телеведущей свою интересную историю из жизни, что, по словам экс-супруги футболиста, её очень вдохновило.
Премьера шоу состоится 10 ноября, а пока Милана делится впечатлениями в Instagram: «Вот и закончился первый блок моей программы о сильных женщинах. Честно, каждая история меня невероятно вдохновила, замотивировала и дала понять, что пока я знаю правду и отстаиваю ее, — я уже победитель».
Поклонники поддержали Милану и пожелали скорейшего разрешения всех трудностей, которые преследуют её в последнее время.
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