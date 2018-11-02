Жену Кержакова взяли на телевидение

Милану Тюльпанову взяли на телевидение

Милана уже успела пообщаться с первыми героинями программы: Ксенией Собчак , Людмилой Нарусовой, Любовью Успенской, Екатериной Одинцовой . Каждая из этих женщин рассказала телеведущей свою интересную историю из жизни, что, по словам экс-супруги футболиста, её очень вдохновило.

Премьера шоу состоится 10 ноября, а пока Милана делится впечатлениями в Instagram: «Вот и закончился первый блок моей программы о сильных женщинах. Честно, каждая история меня невероятно вдохновила, замотивировала и дала понять, что пока я знаю правду и отстаиваю ее, — я уже победитель».

Поклонники поддержали Милану и пожелали скорейшего разрешения всех трудностей, которые преследуют её в последнее время.