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Балканские страны намерены провести ЧМ-2030
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Балканские страны намерены провести чемпионат мира-2030 

Вести.Ru + ещё 17 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Четыре балканские страны в лице Сербии, Греции, Болгарии и Румынии собираются общими усилиями провести футбольный чемпионат мира 2030-го года. Представители стран уже обсудили между собой возможную совместную заявку на заседании в болгарской Варне.
О намерении проведения мирового первенства по футболу балканским альянсом сообщает РИА Новости со ссылкой на Associated Press. Кроме того, над организацией мундиаля 2030-го года раздумывают два совместных союза: южноамериканский (Аргентина, Парагвай и Уругвай), а также британский (Шотландия, Уэльс, Ирландия и Северная Ирландия).
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