Аллегри назвал главного фаворита ЛЧ

Аллегри назвал главного фаворита Лиги чемпионов

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри считает, что главным фаворитом Лиги Чемпионов является "Барселона".

"Барселона" — главный претендент на победу в Лиге Чемпионов. Достаточно просто посмотреть их матчи, чтобы понять это. "Барселона" — главный фаворит, а "Ювентус" входит в четверку главных претендентов. Но для этого нам необходимо оставаться спокойными", — приводит слова Аллегри Football Italia.

Напомним, что "Барселона" и "Ювентус" одержали по три победы в трех стартовых матчах группового этапа Лиги Чемпионов и лидируют в группах B и H.