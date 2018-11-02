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Фанаты отправили Кокорину писем на 100 тысяч рублей
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Фанаты отправили Кокорину писем на 100 тыс. рублей 

News.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Болельщики «Зенита» потратили более 100 тыс. рублей на переписку с форвардом «сине-бело-голубых» Александром Кокориным, который находится в следственном изоляторе № 2 «Бутырка». По словам адвоката игрока Татьяны Стукаловой, её клиент ответил уже на тысячу писем.
Известно, что стоимость одной страницы послания, отправленного в СИЗО, 55 рублей. Аналогичную сумму необходимо оплатить за возможность арестованного ответить на письмо, сообщает Sport24.ru.
Ранее сообщалось, что Александр Кокорин, его 19-летний брат Кирилл и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев решением столичного Тверского суда отправлены в СИЗО до 8 декабря по обвинению в избиении трех человек.
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