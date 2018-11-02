Фанаты отправили Кокорину писем на 100 тысяч рублей

Фанаты отправили Кокорину писем на 100 тыс. рублей

Болельщики «Зенита» потратили более 100 тыс. рублей на переписку с форвардом «сине-бело-голубых» Александром Кокориным , который находится в следственном изоляторе № 2 «Бутырка». По словам адвоката игрока Татьяны Стукаловой, её клиент ответил уже на тысячу писем.

Известно, что стоимость одной страницы послания, отправленного в СИЗО, 55 рублей. Аналогичную сумму необходимо оплатить за возможность арестованного ответить на письмо, сообщает Sport24.ru.