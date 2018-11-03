Алдонин назвал причину неудачной игры «Зенита» 

Экс-капитан сборной России по футболу Евгений Алдонин предположил, что причиной неудачной игры «Зенита» в последних матчах является усталость некоторых исполнителей.
«Безусловно, это одна из причин. Тот же Артём Дзюба после первенства планеты практически не отдыхал, а сразу приехал на сборы «Зенита». На него легла огромная нагрузка. Спад у футболистов сборной вполне объясним, собственно Семак говорил о том же. Например, Дзюба, если забивает, готов играть хоть через день. Последние месяцы он действовал на кураже, забивал практически в каждом матче. Но такой клуб как «Зенит» должен найти способ решить эту проблему. В конце концов, в составе команды есть и другие футболисты. Грамотная ротация не сильно повлияет на результат», — заявил эксперт в интервью RT.
Также Алдонин назвал потерю Александра Кокорина проблемой для «Зенита».
«Он добавлял вариативности в атаке. Кокорин — игрок нестандартный, техничный, быстрый. После травмы Александр довольно стремительно вернулся в состав, сразу начал забивать. К сожалению, все мы знаем о последних событиях… Конечно, отсутствие Кокорина — потеря для «Зенита», — добавил экс-капитан сборной России.
Ранее Алдонин рассказал о причинах нестабильной игры ЦСКА на старте текущего сезона.