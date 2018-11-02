Убийца игрока «Сан-Паулу» объяснил свои действия

Полиция Бразилии задержала убийцу футболиста «Сан-Паулу» Даниэла Фрейтаса, который погиб несколько дней назад. Преступником оказался 38-летний бизнесмен. Убийца, объясняя свой поступок, заявил, что спасал свою жену, которую пытался изнасиловать футболист.

Прошло несколько дней с момента зверского и по-настоящему жестокого убийства полузащитника бразильского «Сан-Паулу» Даниэла Фрейтаса, чье обезображенное тело было найдено в лесу. Полиция в ходе расследования вычислила убийцу и арестовала его. Преступником оказался 38-летний Эдисон Бриттес Жуниор, который имеет собственный бизнес в Бразилии.

Убийца сознался в содеянном, однако ответственности и вины за свой поступок не признает.

По его словам, Фрейтас заслужил подобного отношения к себе и столь ужасной смерти. Причиной этому стало то, что 24-летний футболист домогался до супруги Бриттеса.

«Фрейтас ворвался в комнату, где была моя жена, снял с себя одежду и запер дверь. Я услышал крики жены, которая умоляла о помощи. Я сделал то, что сделал бы любой человек для любой женщины. В тот момент это была моя жена Крис, с которой мы вместе 20 лет», — цитирует убийцу британское издание The Sun.

Отмечается, что Фрейтас оказался в доме семейства Бриттес неслучайно. Он был приглашен дочерью Эдисона Алланой, которая отмечала свой День рождения. СМИ распространили информацию о том, что футболист мог являться бойфрендом Алланы, однако сама она опровергла это, заявив, что Даниэл был для нее просто другом.

Первые крики жены Эдисона услышала именно его дочь. Сам же убийца рассказал, как именно он поймал Фрейтаса, который, по его словам, пытался изнасиловать его супругу.

«Я прекрасно понимаю, что сделал. И я сделал это для того, чтобы сохранить моральную целостность своей семьи. Когда я увидел, как он пристает к моей жене, я бросил этого чудовищного отморозка на пол и избил», — заявил Эдисон.

Кроме того, он ответил на вопрос о том, были ли какие-либо связи у его жены с футболистом ранее.

«Журналисты говорят о многом. Слухи распространяются постоянно, и их очень много. Однако правда одна — у моей жены никогда ничего не было с Даниэелом», — отметил убийца.

Также сообщается, что друзья Эдисона пытались успокоить его и не дать ему совершить преступление в отношении футболиста, однако они «не смогли ничего сделать, потому что он был зол».

Напомним, 29 октября полиция нашла труп Фрейтаса с огнестрельным ранением в лесу неподалеку от города Куритиба, который расположен в штате Парана на юге Бразилии. В ходе расследования стало известно, что перед тем, как застрелить молодого футболиста, Эдисон жестоко пытал его.

Так, на теле Фрейтаса были обнаружены многочисленные порезы, глубокие раны на шее, а его голова была практически отделена от туловища. Кроме того, полиция установила факт того, что у Даниэла был отрезан его половой орган.

Впоследствии Эдисон убил Фрейтаса из огнестрельного оружия.

Тогда полиция не могла объяснить мотива столь жестокой расправы и объявила убийцу в розыск.

«Мы занимаемся проверкой его места жительства, после этого восстановим картину того, что могло произойти. Совершено жестокое преступление, кто бы это ни сделал, был в ярости. Его смерть не была легкой», — сказал суперинтендант Эдимилсон Перейра в эфире бразильского радио Banda B.

Несмотря на то что убийца найден, следствие продолжает расследование. На данный момент решается вопрос о мере наказания в отношении Эдисона Бриттеса.

Даниэл Фрейтас был известен по выступлениям за «Ботафаго» и «Сан-Паулу», который до последнего имел права на футболиста. 24-летний хавбек по прозвищу Даниэл Месси закрепиться в основной команде одного из самых титулованных клубов Бразилии не сумел. Всему виной подверженность травмам.

Фрейтасу сделали не одну операцию на колене после разрывов крестообразных связок правого коленного сустава. Из-за этого выйти на высокий уровень у полузащитника не получилось, а «Сан-Паулу» трижды отдавал его в аренду командам низшего класса. Последним клубом Фрейтаса стал «Сан-Бенту». В нынешнем сезоне за клуб из второго дивизиона он провел всего лишь два матча.