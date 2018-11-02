Еще один знаменитый футболист арестован

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Знаменитый футболист приговорен к аресту за нападение на таксиста 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 12 1 час назад
Фото: Reuters
Форварда сборной Дании и ФК «Русенборг» Никласа Бендтнера признали виновным в нападении на таксиста, суд приговорил его к 50 суткам тюремного заключения.
Адвокат игрока подал апелляцию в суд на решение суда, и футболист отправился домой до рассмотрения жалобы, пишет The Guardian.
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Ранее сообщалось, что Бендтнеру предъявлены обвинения в совершении насилия. При этом сам игрок обвинил водителя в том, что тот якобы бросил в него и его девушку неизвестный предмет.
30-летний нападающий сыграл за сборную страны 81 матч. Ранее он также играл в английском «Арсенале».
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