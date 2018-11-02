Как заработать на ноябрьских праздниках

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8 ставок на главные матчи субботы 

Партнерский материал 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Ноябрьские выходные стартуют у россиян с интереснейших футбольных матчей, которые стоит увидеть. Так, на одном поле встретятся "Динамо" — ЦСКА, "Вольфсбург" — "Боруссия Д" и "Арсенал" — "Ливерпуль". Букмекеры рассказали, как не только с удовольствием, но и с пользой провести эти выходные.

3 ноября

"Динамо" — ЦСКА

Команда Виктора Гончаренко после домашнего поражения от "Краснодара" сползла на пятое место, но это условности. Плотность турнирной таблицы такова, что вторую и седьмую строчку разделяют всего три балла. Неудача в одном-двух матчах не несёт в себе ничего фатального: очки теряют все.
И "Динамо" знает об этом не понаслышке. Бело-голубые не могли забить в РПЛ более 400 минут, а потом хлопнули на своём поле "Зенит" (1:0) и набрали очки в Грозном (0:0). Не без доли везения, конечно: питерцев подставил получивший нелепое удаление Себастьян Дриусси, а в игре с "Ахматом" москвичи так и не нанесли ни одного удара в створ.
Но это уже мелочи, в то время как факты говорят за себя: "Динамо" набрало четыре очка за два тура и наконец-то поднялось в турнирной таблице. Тем не менее, места в зоне стыковых матчей подопечные Дмитрия Хохлова, если судить по качеству футбола, явно не заслуживают.
А тут ещё и выпадает встреча с ЦСКА — одним из любимых соперников бело-голубых в последние годы. Удивительно, но "Динамо" вот уже несколько лет стабильно набирает очки в матчах с "армейцами", несмотря на все смены тренеров, текучку состава, а также различные трудности и проблемы, отмечают в БК «Лига Ставок».
В последних 16 официальных матчах с красно-синими "Динамо" одержало восемь побед и шесть раз сыграло вничью при всего двух поражениях. Подобный баланс встреч у ЦСКА с кем-то из внутреннего первенства — огромная редкость. Поэтому неудивительно, что букмекеры не считают "армейцев" явными фаворитами: статистика крайне слабая, да ещё и играть придётся в гостях.
Сейчас на победу ЦСКА дают 2.60, и этим нужно пользоваться. (Сделать ставку). Дело в том, что после вылета из Кубка России у красно-синих было много времени на отдых. Как правило, команда Виктора Гончаренко по абсолютно понятным причинам проседает через несколько матчей в режиме "две игры в неделю", но конкретно недельные циклы проводит мощно.
У "армейцев" в кой-то веки было время на отдых. В сборные никто не улетал, травмированные потихоньку возвращаются, да и пропустивший поединок с "Краснодаром" из-за перебора жёлтых карточек Родриго Бекао готов помочь партнёрам. С бразильцем центр обороны явно будет покрепче.
В связи с этим предлагаем рассмотреть лобовую победу ЦСКА. Если хотите перестраховаться, возьмите П2 с нулевой форой за вполне нестыдные 1.70. Тогда в случае ничейного результата произойдёт возврат.
С учётом возвращения Бекао и проблем бело-голубых в атаке напрашивается вариант "Динамо" не забьёт" за 2.60 в букмекерской компании "Лига Ставок. Команде Дмитрия Хохлова голы даются с огромным трудом: 10 мячей в 12 матчах. За последние пять туров отличиться удалось лишь однажды, да и то "Зенит" тогда играл в меньшинстве. (Сделать ставку)
Встречу рассудит Алексей Еськов из Москвы, который не любит разговаривать с футболистами и устному предупреждению предпочитает старый-добрый "горчичник". В пяти матчах сезона он показал 32 жёлтые карточки, удалил трёх футболистов и назначил четыре пенальти. "Тотал больше 4,5 жёлтых карточек" за 1.90 должен пройти: дерби, да ещё и арбитр располагает.

"Вольфсбург" — "Боруссия Д"

После мощного старта в чемпионате Германии "Вольфсбург" забуксовал: в семи последних матчах одержана лишь одна победа, да и та — над худшим клубом Бундеслиги "Фортуной". "Волки" по привычке много пропускают (14 голов в девяти встречах), а без надёжной обороны ловить с дортмундской "Боруссией" нечего.
"Шмелям" откровенно повезло в двух-трёх играх, но в целом команда действительно хороша. Подопечные Люсьена Фавра в последний раз забивали меньше двух мячей аж 22 сентября (1:1 против "Хоффенхайма"). А дальше — 21 гол в пяти турах и заслуженное первое место в турнирной таблице. Не факт, что это продлится долго, но в Дортмунде всегда умели ценить момент.
Поскольку защита "Вольфсбурга" совсем не впечатляет, а атака "Боруссии" выжигает напалмом уже пять с лишним недель, шансы хозяев кажутся скромнейшими. У "шмелей" хватает травмированных, но едва ли это резко проявится на фоне нестабильных и плохо обороняющихся "волков", рассказали в БК «Лига Ставок».
Об этом свидетельствует и статистика: дортмундцы в пяти предыдущих очных встречах с "Вольфсбургом" одержали четыре победы и один раз сыграли вничью. Суммарная разница мячей ужасает — 16:2. Чужое поле мало что меняет — три последних матча на "Фольксваген-Арене" закончились в пользу "Боруссии". 2:1, 5:1 и 3:0.
В общем, взять лобовую победу "шмелей" за 1.90 мы просто обязаны. Можно даже подумать о докупке форы по вкусу. Скажем, П2 (-1) идёт за 2.50, а с форой (-1,5) — за 3.13. Пожалуй, стоит проверить. (Сделать ставку)
Ещё один вариант продиктован результативностью гостей и их привычкой забивать в Вольфсбурге не меньше двух голов. Индивидуальный тотал "Боруссии" больше 2 мячей оценён в 2.35 и просто кричит о себе. Если мнения логики и математики совпадают, а коэффициент выше двойки, надо брать.
"Арсенал" — "Ливерпуль"
Шикарная вывеска, встреча двух сверхзрелищных команд и просто главный матч 11-го тура чемпионата Англии. "Ливерпуль" с 26 очками делит первое место в турнирной таблице с "Манчестер Сити", а "Арсенал" (22 балла) находится на столь милой сердцу четвёртой строчке.
"Канониры" в октябре выдали потрясающую победную серию, которая прервалась в игре с "Кристал Пэлас" (2:2). Где-то лондонцам откровенно не повезло, но это нормально: на протяжении того рывка команда несколько раз явно отскакивала благодаря феноменальной реализации. В какой-то момент должно было повезти и сопернику.
У "Арсенала" не сыграет Маттео Гюэндузи (перебор жёлтых карточек), который бы очень пригодился в этой встрече. Но, несмотря на наличие травмированных, выбор у Унаи Эмери есть. Хотя у Юргена Клоппа, конечно, вариантов побольше.
По качеству игры мерсисайдцы находятся повыше, но самое главное — они явно сильнее в обороне. "Арсенал" склонен допускать обрезы или проваливаться в опорной зоне. Это могло не оказать большого влияния на результат в матчах с командами поскромнее, но красные — один из лучших коллективов мира по умению наказывать за ошибки. Возможная нехватка концентрации дорого обойдётся "канонирам".
В последние три сезона у "Арсенала" совсем не ладится игра с мерсисайдцами — три ничьих и три поражения в шести матчах. С учётом уязвимости центра обороны лондонцев и этой статистики, напрашивается победа "Ливерпуля" за 1.95.
Любопытно, что две недавние встречи команд на "Эмирейт" закончились голевой пирушкой — 3:3 и 3:4 соответственно. В принципе, этого достаточно, чтобы подумать о тотале больше 3 мячей за 1.75 или даже о варианте "больше 1,5 мячей в каждом тайме" за 3.70. (Сделать ставку)
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