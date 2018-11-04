Вратарь «Баварии» Нойер пропустил восемь мячей после восьми ударов

По информации издания OptaFranz, восемь ударов, которые были нанесены по воротам немецкого голкипера завершились забитыми мячами. Издание в шутку называет Нойера "проклятым".

Нойер пропускал в матчах против "Герты" (0:2), "Вольфсбурга" (3:1) и "Майнца" (2:1), а также в домашних играх с "Боруссией" из Менхенгладбаха (0:3) и "Фрайбургом" (1:1).

Следующий матч мюнхенская команда проведет против дортмундской "Боруссии" в рамках 11-го тура чемпионата Германии. Игра пройдет 10 ноября.