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Нойер пропустил восемь мячей после восьми ударов
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Вратарь «Баварии» Нойер пропустил восемь мячей после восьми ударов 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Reuters
Вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер пропускает в пяти матчах чемпионата Германии подряд, сообщает "Советский спорт".
По информации издания OptaFranz, восемь ударов, которые были нанесены по воротам немецкого голкипера завершились забитыми мячами. Издание в шутку называет Нойера "проклятым".
Нойер пропускал в матчах против "Герты" (0:2), "Вольфсбурга" (3:1) и "Майнца" (2:1), а также в домашних играх с "Боруссией" из Менхенгладбаха (0:3) и "Фрайбургом" (1:1).
Следующий матч мюнхенская команда проведет против дортмундской "Боруссии" в рамках 11-го тура чемпионата Германии. Игра пройдет 10 ноября.
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