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В Италии посмеялись над пострадавшими россиянами
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В Италии посмеялись над пострадавшими в метро россиянами 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Yara Nardi / Reuters
Оксана Романова, сестра болельщика московского ЦСКА Дмитрия Тюрина, пострадавшего в римском метро перед матчем Лиги чемпионов, рассказала о ситуации, в которую попали россияне в больнице. Ее слова приводит Sport24.
«Условия содержания не очень. Но условия меня сейчас волнуют меньше всего. Меня волнует больше отношение больницы. Потому что когда они лежат с переломами шейных позвонков в корсете, в котором голову даже невозможно почти пошевелить, они приносили еду и просто оставляли рядом. Они были голодными, а нас не впускали в положенные часы приема», — заявила девушка.
По словам Романовой, пресса негативно настроена по отношению к российским фанатам.
«Вчера в Риме был ураган, который повалил большое количество деревьев. Пресса написала, что это вот эти калеки, русские обезьяны, которые остались, прыгали по деревьям и повалили их», — отметила она.
23 октября на станции римского метро Repubblica обрушился эскалатор. В результате произошедшего пострадали от 15 до 30 человек, большая часть из них — болельщики ЦСКА, приехавшие в Рим на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с местной «Ромой».
Итальянские власти обвинили в случившемся российских болельщиков. По информации газеты La Repubblica, фанаты московского клуба «прыгнули на эскалатор толпой», после чего тот обрушился. Однако итальянская полиция, изучив записи с камер, пришла к выводу, что россияне непричастны к случившемуся.
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