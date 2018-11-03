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«У меня с Украиной взаимная любовь»
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Защитник сборной Сенегала: у меня с Украиной взаимная любовь 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Сенегальский защитник Папа Гуйе рассказал, почему решил подписать контракт с львовскими "Карпатами", передает "Советский спорт".
Спортсмен рассказал, почему решил вернуться в украинский чемпионат.
"Для меня украинский футбол хорошо знаком. Я знаю возможности практически всех здешних команд. Когда услышал, что есть вариант с "Карпатами", то вообще не колебался. Здесь есть все для того, чтобы проявлять свои лучшие качества. Очень счастлив здесь. Украина — мой второй дом. Меня здесь всегда любили, а я полюбил местных болельщиков. Это взаимная любовь", — подчеркнул футболист в интервью пресс-службе клуба.
Также он отметил, что 34 года — это не повод заканчивать карьеру игрока.
"Честно говоря, мыслей о завершении карьеры ни разу не было. Я чувствую, что могу играть и помогать своей команде. Да, мне 34 года, но отлично себя чувствую. Поверьте, как только почувствую, что это время пришло — сразу попрощаюсь с футболом", — заключил Гуйе.
"Карпаты" на данный момент находятся на десятой строчке турнирной таблицы чемпионата Украины.
Ранее сообщалось, что украинский специалист Виктор Скрипник, который в настоящее время возглавляет латышскую "Ригу", может стать главным тренером "Уфы".
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