Защитник сборной Сенегала: у меня с Украиной взаимная любовь

Сенегальский защитник Папа Гуйе рассказал, почему решил подписать контракт с львовскими "Карпатами", передает "Советский спорт" Спортсмен рассказал, почему решил вернуться в украинский чемпионат. "Для меня украинский футбол хорошо знаком. Я знаю возможности практически всех здешних команд. Когда услышал, что есть вариант с "Карпатами", то вообще не колебался. Здесь есть все для того, чтобы проявлять свои лучшие качества. Очень счастлив здесь. Украина — мой второй дом. Меня здесь всегда любили, а я полюбил местных болельщиков. Это взаимная любовь", — подчеркнул футболист в интервью пресс-службе клуба. Также он отметил, что 34 года — это не повод заканчивать карьеру игрока. "Честно говоря, мыслей о завершении карьеры ни разу не было. Я чувствую, что могу играть и помогать своей команде. Да, мне 34 года, но отлично себя чувствую. Поверьте, как только почувствую, что это время пришло — сразу попрощаюсь с футболом", — заключил Гуйе. "Карпаты" на данный момент находятся на десятой строчке турнирной таблицы чемпионата Украины. Ранее сообщалось, что украинский специалист Виктор Скрипник , который в настоящее время возглавляет латышскую "Ригу", может стать главным тренером "Уфы".